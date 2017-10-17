Азербайджан и Россию объединит новый мост

2017-10-17 11:24 | www.oxu.az | 5

В среду, 18 октября, в Дагестане дадут старт строительству моста через реку Самур на границе России и Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, церемония закладки памятного камня в ознаменование начала строительных работ состоится в Магарамкентском районе Дагестана в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.

Мероприятие пройдет при участии министра транспорта России Максима Соколова, врио главы Дагестана Владимира Васильева, заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка и представителей Азербайджана.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит аналогичное старое сооружение, построенное в 1957 году. Длина трехполосного моста составит 325,3, ширина - 17,3 м.

Н.О.