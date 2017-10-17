Новруз Мамедов: Серж Саргсян считает честью сорвать достигнутую во время переговоров договоренность

2017-10-17 12:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К сожалению, Серж Саргсян опять в своем амплуа. В присущей ему манере считает честью сорвать достигнутую во время переговоров договоренность.

Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, комментируя заявления президента Армении по итогам встречи глав Азербайджана и Армении в Женеве.

«Было решено, что помимо согласованных пунктов, никаких других заявлений не будет. Несмотря на обещание, он вновь не сдержал слово. Хоть постеснялся бы сопредседателей и представителя ОБСЕ. Видимо, намерение сорвать переговоры все еще при нем. Однако он знает и пусть не забывает, что Нагорный Карабах был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. План Саргсяна не осуществить ни ему, ни его приемникам. Сколько бы он не пресмыкался перед своими покровителями, его сон не станет явью. Наверное, его цель только в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и мучениях. Ну и пусть...», - пишет Новруз Мамедов.