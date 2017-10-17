Дутерте объявил об освобождении Марави от террористов

2017-10-17 11:28 | www.oxu.az | 5

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Я объявляю, что город Марави освобождён от террористического влияния», - приводит его слова телеканал CNN Philippines.

Дутерте отметил, что это знаменует начало «восстановления» города.

В мае лидер Филиппин ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, основным местом которых стал город Марави.

Н.О.