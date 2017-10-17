Самая таинственная пара Голливуда сыграла свадьбу – ФОТО

2017-10-17 11:33 | www.oxu.az | 5

В последние несколько месяцев в СМИ обсуждали скорую свадьбу Майкла Фассбендера и Алисии Викандер, хотя пара не давала комментариев по этому поводу. Но, похоже, свадьба действительно состоялась. Aктеров заметили на Ибице в компании близких друзей и родственников.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Алисия была одета в легкое белое платье, а Майкл – в рубашку с гавайским принтом и шорты. Они с удовольствием позировали приглашенному фотографу и принимали поздравления от родных. Затем переместились на яхту, на которой провели весь день: влюбленные танцевали и не разнимали объятий. Видимо, они действительно наконец-то поженились и, кажется, скоро объявят об этом официально.

A.C.

