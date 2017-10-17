В семье режиссера Наиля Наибоглу произошла тяжелая утрата

2017-10-17 12:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В семье азербайджанского режиссера и продюсера Наиля Наибоглу произошла тяжелая утрата. Cегодня ночью внезапно скончалась его супруга Гюляр ханум, сообщили Trend Life из близкого окружения Наиля Наибоглу.

37-летняя Гюляр ханум не жаловалась на здоровье, и внезапная смерть стала трагедией в семье. В их семье, которая была создана в 2001 году, двое детей – Гусейн (2002) и Наиля (2004). Выпускник Государственного института языков Наиль Наибоглу известен как самый плодовитый отечественный клипмейкер, на счету которого около 250 работ. Он также является автором различных телепроектов, учредителем ряда национальных премий в области культуры и общественной жизни.

(Автор: Вугар Иманов)