Закир Нуриев: «Ликвидные средства банковского сектора Азербайджана превышают 6 млрд. манатов»

2017-10-17 13:15 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

«В настоящее время банки Азербайджана имеют 5,2 млрд. манатов наличных средств и вложения на 1 млрд. манатов в рынок ценных бумаг. В результате ликвидные средства банковского сектора Азербайджана превышают 6 млрд. манатов. В настоящее время мы наблюдаем снижение процентных ставок по привлекаемым банкам валютным и манатным средствам, а также снижение процентных ставок по выделяемым юридическим лицам кредитам. Снижение процентных доходов компенсировалось снижением процентных расходов. Думаю, что в 2018 году кредитная активность банков возрастет».