Приступили к работе региональные структуры пресс-службы МВД

2017-10-17 13:42 | www.apa.az | 5

Сотрудники региональных структур пресс-службы МВД приступили к деятельности.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщил заместитель начальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде. По его словам, по указанию главы МВД республики, генерал-полковника Рамиля Усубова в Гяндже, Ширване, Губе, Лянкяране, Шеки и Барде созданы региональные группы, непосредственно подчиняющиеся пресс-службе Министерства внутренних дел. Он отметил, что новые структуры организованы с целью информирования общественности и СМИ о результатах мероприятий, проводимых территориальными органами полиции в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Кроме того, подчеркнул Мансурзаде, они будут способствовать совершенствованию отношений полиция-медиа.

МВД сделало заявление для СМИ в связи с проведением конкурса по приему на службу. Во время приема, который проводится по принципу прозрачности и справедливости, предпочтение было отдано закончившим факультет «журналистики», с опытом работы в медиа, в возрасте не старше 30 лет и прошедшим действительную службу лицам. По итогам конкурса 6 участникам было присвоено звание «лейтенанта полиции» и они были назначены на должность.



Эшгин Гасымов вступил на должность и работает в Гяндже, Тогрул Насирли – Ширване, Низами Гамидов – Губе, Мухаммед Рзаев – Лянкяране, Махир Масимов – Шеки, Аслан Гияслы – Барде.