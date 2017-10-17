Названа сумма компенсаций за погибших в аварии студентов

2017-10-17 11:38 | www.oxu.az | 5

Обеспечена выдача компенсационных выплат в целом в размере 41 250 манатов лицам, пострадавшим в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта этого года на трассе Баку-Сумгайыт по вине водителя транспортного средства марки Ford, перевозившего группу студентов, и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и ущерб здоровью.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщает со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС).

Основанием для выдачи компенсационных выплат послужило отсутствие у транспортного средства, совершившего ДТП, договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства (ОСАГО) на момент происшествия. Так, согласно требованиям статьи 32.1.3 закона Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании», одним из основных условий выдачи со стороны Бюро компенсационной выплаты является отсутствие договора ОСАГО, требуемого этим законом, в случае причинения ущерба здоровью третьего лица в результате использования автотранспортного средства.

Следует отметить, что вышеупомянутая сумма компенсационного возмещения является рекордным показателем, зарегистрированным в связи с незастрахованным вождением в истории компенсационных выплат БОС.

Аналогичные компенсационные выплаты выдаются со стороны бюро исключительно по вреду, причиненному здоровью.

Э.А.

