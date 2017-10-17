Новруз Мамедов: Саргсян считает для себя честью нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности (версия 2)

2017-10-17 12:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - К сожалению, Серж Саргсян снова в своем амплуа. Не изменяя своей привычке, он считает для себя честью нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности.

Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, комментируя заявления президента Армении по итогам встречи глав Азербайджана и Армении в Женеве.

«Было решено, чтобы, помимо согласованных моментов, никаких заявлений пока не делалось. Но он это сделал. Несмотря на обещание, Саргсян вновь не сдержал своего слова. Хотя бы постыдился сопредседателей и представителя ОБСЕ. Видно, он не хочет отказываться от намерения нарушить переговоры. Однако он знает и не должен забывать, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и останется ею. План Саргсяна не будет реализован ни при нем, ни при тех, кто придет после него. Сколько бы он ни вилял хвостом перед своими покровителями, его сон не сбудется. Просто, кажется, его цель в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и нищете. Ну что ж, пусть старается», - пишет Новруз Мамедов.