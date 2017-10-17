Посол: «За последние 25 лет США выделили Азербайджану помощь в размере 1,3 млрд. долларов»

2017-10-17 14:05 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время организованного Торговой палатой США-Азербайджан делового обеда заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол сказал, что Соединенные Штаты являются сторонниками независимого, процветающего, демократического Азербайджана: «Мы считаем, что эта политика соответствует целям азербайджанского народа. Мы ведем с Азербайджаном совместную работу по добыче нефти и газа, их транспортировке из Азербайджана и Каспийского бассейна в Европу и другие страны, тем самым укрепляя глобальную энергетическую безопасность, а также в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. За последние 25 лет США выделили Азербайджану помощь в размере 1,3 млрд. долларов. 120 миллионов из этих средств были направлены на оказание помощи беженцам, пострадавших в результате нагорно-карабахского конфликта».