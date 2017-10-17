Директор Бакинского представительства «Iraq Airlines» дал показания в суде

2017-10-17 14:07 | www.apa.az | 5

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу Эльшана Баширова, который совершил убийство в «Demirchi Plaza».

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Фикрета Гарибова директор компании «Iraq Airlines» Исам Алмухтар Абдулджаббар Хусейн сказал, что убитый Али Агалы был уволен с работы 12 декабря 2016 года: «Приказ о его увольнении подписал я, но в тот период мы его оставили как внештатного сотрудника».

По словам директора компании, инцидент произошел из-за того, что А. Агалы избил, оскорбил обвиняемого: «Таких случаев было много. Во время конфликта между ними пострадал даже я. Меня ударили кулаком в лицо».

Процесс продолжится 24 октября.

Отметим, 7 января в офисе компании «Iraq Airlines», который арендует помещение в ООО «Demirchi Plaza» в Хатаинском районе, водитель, житель города Баку Эльшан Баширов на почве конфликта нанес смертельное ранение из ружья менеджеру по продажам, жителу столицы Али Агалы.

В результате принятых сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП оперативно-розыскных мер Э.Баширов был задержан. Зарегистрированное ружье марки «COBALT», которое использовалось при совершении преступления, было изъято.