Хорошая новость для желающих получить кредит в государственном Azer Turk Bank

2017-10-17 11:45 | www.oxu.az | 3

Как мы уже сообщали ранее, государственный Azer Turk Bank предлагает потребительский кредит для всех. Кредит предоставляется на сумму до 15000 AZN в манатах или в долларовом эквиваленте этой суммы на срок до 36 месяцев. Теперь кредит может получить каждый, чей официальный доход превышает 200 манатов. Отметим, что банк также освобождает клиентов от необходимости застраховывать кредитные средства.

Эти новшества также относятся к клиентам, желающим получить кредит на покупку товаров в магазинах Madame Coco и Dekoria на сумму до 5000 манатов, в рамках маркетинговой концепции банка «Gül kimi».

Напомним, что выплаты по кредитам можно осуществить, обратившись с номером счета в любой филиал Azer Turk Bank-а, введя в платежные терминалы Milli ÖN клиентский код и дату рождения, а также введя на сайте Hesab.az номер контракта и пин-код удостоверения личности.

Помимо этого вида кредита, банк также предлагает своим клиентам корпоративный кредит для держателей зарплатных карт, кредит под залог вклада лишь по удостоверению личности, ипотечный кредит и кредитную линию, предоставляемую по платежным картам.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.