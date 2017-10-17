Сергей Лавров: «Достичь договорённости о реформе Совета безопасности ООН в ближайшие два года нереально»

2017-10-17 14:09 | www.apa.az | 5

Достичь договорённости о реформе Совета безопасности ООН в ближайшие два года нереально.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





По его словам, самосовершенствоваться должна любая структура, это касается и Организации объединённых наций.





Он подчеркнул, что реформа Совета безопасности ООН может быть осуществлена только на основе консенсуса. «Дело это непростое. Думаю, что в ближайшие год-два нереально достичь договорённости. Но процесс продолжается, интересы всех стран услышаны и поняты», — сказал российский министр.





РФ, по его словам, «выступает за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира — Африка, Азия, Латинская Америка — явно недопредставлены в этом главном органе системы ООН».