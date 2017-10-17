Начинается второй этап конкурса среди директоров и учителей школ

2017-10-17 14:16 | www.apa.az | 4

Стартует второй этап конкурса на участие в тренингах для директоров, заместителей директоров и преподавателей общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, непосредственно подведомственных Минобразования и функционирующих под руководством Управления образования по городу Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобразования, второй этап конкурса пройдет 29 октября в Гимназии гуманитарных наук имени С.Дж. Пишевари.

Соответствующие данные будут высланы на адреса электронной почты кандидатов. Кроме того, они будут уведомлены посредством телефона.

На этом этапе конкурсантам, для оценки их логического мышления и эрудиции, предстоит в течение часа решить 30 тестовых заданий в бумажном формате.