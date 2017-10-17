От британской королевы ушли повара

2017-10-17 11:50 | www.oxu.az | 4
Свои должности в Букингемском дворце недавно покинули 14 поваров, кулинаров, официантов и кухонных рабочих из-за "невыносимого" объема работы.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает таблоид The Sun.
Больше всего королевская семья расстроена из-за ухода опытных шеф-поваров: замену им будет найти очень непросто.
По данным издания, основное недовольство персонала вызывало то, что им постоянно приходилось перемещаться между Виндзорским замком и Букингемским дворцом.
Кроме того, они должны были принимать участие в мероприятиях, организованных принцем Чарльзом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
При этом сотрудники не имели возможности полноценно отдыхать от работы и видеться с семьями, а компенсации за сверхурочный труд им не выплачивались.
Больше всего, пишет таблоид, расстроится сама королева Елизавета II: она очень не любит такие перемены.
Представители двора опровергли информацию о массовом увольнении персонала, пояснив, что ротация происходит в обычном режиме, а средний срок службы королевских поваров и кондитеров — семь лет. Обычно под руководством шеф-повара королевы Марка Фланагана работало до 40 сотрудников.
Н.О.