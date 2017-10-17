От британской королевы ушли повара

2017-10-17 11:50 | www.oxu.az | 4

Свои должности в Букингемском дворце недавно покинули 14 поваров, кулинаров, официантов и кухонных рабочих из-за "невыносимого" объема работы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает таблоид The Sun.

Больше всего королевская семья расстроена из-за ухода опытных шеф-поваров: замену им будет найти очень непросто.

По данным издания, основное недовольство персонала вызывало то, что им постоянно приходилось перемещаться между Виндзорским замком и Букингемским дворцом.

Кроме того, они должны были принимать участие в мероприятиях, организованных принцем Чарльзом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

При этом сотрудники не имели возможности полноценно отдыхать от работы и видеться с семьями, а компенсации за сверхурочный труд им не выплачивались.

Больше всего, пишет таблоид, расстроится сама королева Елизавета II: она очень не любит такие перемены.

Представители двора опровергли информацию о массовом увольнении персонала, пояснив, что ротация происходит в обычном режиме, а средний срок службы королевских поваров и кондитеров — семь лет. Обычно под руководством шеф-повара королевы Марка Фланагана работало до 40 сотрудников.

Н.О.