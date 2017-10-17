Число погибших при пожарах в Португалии возросло до 38

2017-10-17 14:02 | www.trend.az | 6

Число жертв мощных пожаров в центральных и северных районах Португалии увеличилось до 38 человек, передает РИА Новости со ссылкой на служба Гражданской защиты страны.

Еще 55 человек получили ранения, ожоги и другие травмы, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести, в том числе грудной ребенок, добавляют в службе.

Всего, начиная с субботы, в стране было зарегистрировано 500 очагов возгорания, к утру вторника активными оставались 50 из них. Сотни домов были уничтожены огнем. В целях безопасности перекрыты 12 автомобильных дорог, в первую очередь, в центральной части страны. В борьбе с огнем задействованы четыре тысячи пожарных, в ближайшее время в Португалию должны прибыть два самолета-амфибии из Италии. К тушению пожаров подключены военные.

В Португалии объявлен трехдневный траур.

В испанском автономном сообществе Галисия, где за последние двое суток в огне погибли четыре человека, прошли акции протеста против действий властей в борьбе со стихией. В Галисии остаются активными 27 очагов возгорания, при этом ни один из них не угрожает населенным пунктам. Также улучшилась ситуация в Астурии и Кастилии-и-Леоне.