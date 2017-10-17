Секута: «Мы выделяем три основных направления для осуществления реформ и усиления экономики»

2017-10-17 14:18 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время организованного Торговой палатой США-Азербайджан делового обеда заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол сказал, что Азербайджан продолжает свой курс реформ: «Проводить реформы трудно. Мы видим, какая конкуренция наблюдается в мировом масштабе. Мы выделяем три основных направления для осуществления реформ и усиления экономики. Сюда входят верховенство закона, борьба с коррупцией, прозрачность системы, доступность информации. Мы проводим подобные обсуждения и беседы со многими странами. Шаги в этом направлении будут способствовать еще большему развитию наших бизнес-связей».