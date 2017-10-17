ГМС: В течение 9 месяцев этого года был зарегистрирован въезд в Азербайджан 1,2 млн. иностранцев

2017-10-17 14:37 | www.apa.az | 5

«В течение 9 месяцев 2017 года в 2072076 случаях был зарегистрирован въезд в Азербайджан 1243346 иностранцев, а в 2077544 случаях – выезд из страны 1241005 граждан иностранных государств».

Как сообщили АПА в Государственной миграционной службе (ГМС), об этом на посвященном итогам 9 месяцев 2017 года и будущим задачам служебном совещании заявил начальник ГМС, советник государственной миграционной службы II ранга Фирудин Набиев.

Ф. Набиев сказал, что в течение 9 месяцев 633827 иностранцев и лиц без гражданства обратились в связи с регистрацией по месту пребывания: «В результате проведенных в течение 9 месяцев в городе Баку, других городах и районах республики мероприятий и расследований было принято 17076 решений в связи нарушением иностранцами и лицами без гражданства миграционного, в том числе административного законодательства Азербайджана».

Начальник ГМС отметил, что за отчетный период в Государственную Миграционную Службу Азербайджанской Республики поступило 66828 обращений, связанных с выдачей разрешений на временное и постоянное проживание, на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности, с определением статуса беженца, с принятием, прекращением и восстановлением гражданства: «Каждое обращение было рассмотрено в отдельности в соответствии с предписаниями законодательства Азербайджанской Республики и по каждому принято соответствующее решение».