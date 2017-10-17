В Тбилиси прошла встреча глав ВС Азербайджана, Грузии и Турции – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-17 12:04 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в трехсторонней встрече приняли участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и начальник Генштаба ВС Турции, генерал армии Хулуси Акар.

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, региональная безопасность, совместная охрана реализуемых в регионе экономических проектов и др. вопросы.

Было отмечено, что трехстороннее сотрудничество внесет вклад в безопасность региона. Совместная охрана региональных проектов даст толчок не только безопасности самих проектов, но и стабильности в регионе, развитию и улучшению социального благосостояния народов трех стран.

В ходе встречи в центре внимания были урегулирование нагорно-карабахского конфликта, восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии, процессы в Турции и в мире. Стороны высказали однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана и Грузии, заявили, что являются сторонниками урегулирования нагорно-карабахского и южноосетинского конфликтов в рамках территориальной целостности государств.

11:03

В Тбилиси началась трехсторонняя встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, встреча проходит с участием министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генерального штаба Турецкой Республики, генерала армии Хулуси Акара и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майора Владимира Чачибая.

На встрече обсуждаются вопросы нынешнего и будущего сотрудничества в военной сфере между тремя странами.

По итогам встречи ожидается подписание документа.

А.М.

