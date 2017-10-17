Главы оборонных структур Азербайджана, Грузии и Турции подписали совместный протокол (ФОТО)

2017-10-17 14:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Тбилиси состоялась встреча с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генштаба Турции генерала армии Хулуси Акара и начальника Генштаба ВС Грузии генерал-майора Владимира Чачибая, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

В ходе встречи были подробно обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, вопросы региональной безопасности и проведен обмен мнениями по перспективам трехстороннего военного сотрудничества.

Отметив негативное воздействие международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, стороны особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств.

Также были рассмотрены перспективы военного сотрудничества, вопрос проведения трехсторонних военных учений и ряд других направлений совместной деятельности.

По итогам встречи был подписан совместный протокол.

(Текст: Кямаля Сеидова)