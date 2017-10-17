Гурбан Гурбанов: «Давайте не будем обманывать себя» - ИНТЕРВЬЮ

2017-10-17 14:53 | www.apa.az | 4

«Все мы хорошо знаем нашего соперника. За последние 4 года они 2 раза играли в финале Лиги чемпионов».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом заявил главный тренер азербайджанского клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов.

Завтра агдамская команда проведёт очередной матч в групповом раунде Лиги чемпионов против «Атлетико».

Гурбанов провёл предматчевую пресс-конференцию. Опытный специалист сказал следующее о встрече с мадридским клубом: «Манера игры «Атлетико» создаёт трудности всем соперникам. У нас есть ещё 1 день. Мы постараемся лучше изучить соперника за оставшееся время. Футболисты сделают всё, что в их силах. Мы будем бороться и постараемся сыграть хорошо».

- Какие слабости вы выявили у «Атлетико»?

- У соперника очень сильный главный тренер, имеющий в своём распоряжении футболистов с высоким уровнем индивидуального мастерства. Они допускают очень мало ошибок на поле. Если говорить о слабостях «Атлетико», то футболисты должны почувствовать их на поле. Нам будет противостоять очень дисциплинированная команда, которая не позволяет соперникам показать свою игру. В этом плане будет очень трудно. Но и у нас есть кое-какие соображения. «Атлетико» очень внимательно действует в обороне. Нам нужно постараться больше владеть мячом и за счёт этого отыскать уязвимые места соперника. Но сделать это будет очень трудно.

- Какую цель ставит перед собой «Карабах», рассчитывая отобрать очко у «Атлетико»?

- Наша цель – хорошо бороться на поле. Именно это нам нужно сделать в первую очередь в игре с «Атлетико». Мы будем играть дома, в присутствии своих болельщиков, постараемся набрать очко. Конечно, если сравнивать «Атлетико» и «Карабах», то соперник намного сильнее. Несмотря на это мы будем бороться за максимальный результат. Мы всегда верим в себя, сохраняем надежду во встречах с сильными соперниками.

- Дино Ндлову, оформивший дубль в матче чемпионата с «Интером» был травмирован. Как он чувствует себя сейчас?

- Вчера он не смог завершить тренировку. Дино чувствует боль. Пока неизвестно, сыграет ли он завтра.

- Вы долгие годы играли на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на Бакинском олимпийском стадионе сыграли только против «Ромы». Насколько важно это для команды?

- Я не хочу каждый раз возвращаться к этой теме. В игре с «Ромой» нас поддерживали 50-55 тысяч болельщиков. Мы уже комфортно чувствуем себя и на этой арене. Нам бы очень хотелось, чтобы болельщики заполнили трибуны и в завтрашнем матче.

- Кому вы предоставите шанс на позиции Дино Ндлову, если он не сыграет завтра – Махиру Мадатову, или Рамилю Шейдаеву?

- Я ещё не решил. У нас есть время до завтра. Я приму окончательное решение в день игры.

- Ваша команда не испытывает волнение из-за того, что «Атлетико» завоевал титулы, играет на уровне «Барселоны»?

- В мировом футболе есть 7-8 команд, игры между которыми всегда бывают интересными, и «Атлетико» – одна из них. Я не испытываю напряжение, наоборот, получаю удовольствие от встреч с такими командами, с такими тренерами.

- Чем отличается «Атлетико» от «Реала» и «Барселоны»?

- В футболе есть такой термин. Бывает 15-20 известных специалистов, 15-20 разных футбольных философий и каждая из них в отдельности добивается успеха. Просто есть разница в манере игры. Думаю, что даже самая сильная команда не хочет играть против «Атлетико», так как они не дают возможности сопернику показать свою игру. Система игры «Атлетико» одна из сильнейших.



- На матч проданы не все билеты. Что вам хотелось бы сказать болельщикам, призывая их заполнить стадион?

- Ничто не даётся легко. Там, где есть трудности, всегда успехов бывает больше. Мы прошли через многое, пока пришли сюда. Нелегко следить одновременно за 60 тысячами человек. К тому же в день игры с «Ромой» была дождливая погода. Мне доставляет удовольствие, когда я добиваюсь чего-то, пройдя через трудности. У меня, как у главного тренера клуба нет недовольства болельщиками. Нужно учитывать всё, в том числе и ситуацию в нашей стране. Независимо от количества болельщиков мы представляем Азербайджан. Эту встречу посмотрят наши соотечественники во всех уголках мира. Мы чувствуем их поддержку. Всем нужно знать, что футболист чувствует больше ответственности, играя в присутствии большего количества болельщиков.

- Есть ли в составе «Карабаха» футболисты на уровне «Ромы» или «Атлетико»?

- Давайте не будем обманывать себя. На сегодняшний день у нас нет таких игроков. Это связано не только с футболистами. Такие большие клубы ищут футболистов в более сильных чемпионатах. На сегодняшний день наш чемпионат не на том уровне, чтобы им интересовались и отбирали отсюда футболистов. Если мы долгие годы будем играть против таких команд, как «Атлетико» и «Рома», будем проводить за сезон 50-60 таких матчей, то к нашим футболистам будет больше интереса. У нас футбольный менталитет ещё не достиг такого уровня, чтобы каждый из наших игроков в отдельности хотел выступать в Европе. Несколько наших футболистов, выступающих за пределами страны должны привлекать внимание своей игрой, открывать дорогу и другим нашим футболистам.