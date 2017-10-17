Назван размер стратегических валютных резервов Азербайджана

2017-10-17 12:12 | www.oxu.az | 4

Стратегические валютные резервы Азербайджана в настоящее время составляют 42 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава департамента экономического анализа и аналитической информации Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Айяз Чапарлы на проходящем в Баку мероприятии «Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы» по случаю годовщины выпуска облигаций SOCAR.

По его словам, это на 12% превышает ВВП страны и позволит обеспечить финансирование 5-летнего импорта.

Л.А.

