В Азербайджане к несовершеннолетним будет применен новый вид наказания

2017-10-17 15:39 | www.apa.az | 6

Обнародована информация о верхнем и нижнем пределе нового наказания в виде ограничения свободы, которое будет применяться в Азербайджане к несовершеннолетним лицам, совершившим преступления.

Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана предложено дополнить статью 85 (виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним) УК АР новым пунктом, согласно которому ограничение свободы несовершеннолетним будет назначаться на срок от 2 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде ограничения свободы представляет собой ограничение права на свободу без полной изоляции от общества. Данный вид наказания предусматривает контроль за осужденным по месту жительства.

К лицам, приговоренным к наказанию в виде ограничения свободы, выдвигаются следующие требования:



- не покидать место жительства полностью или в определенное время дня;



- носить при себе устройство электронного слежения и держать его в рабочем состоянии;



- не покидать пределы территории, определенные судом;



- не менять место жительства без разрешения органа, контролирующего исполнение наказания, а также заранее информировать этот орган о смене работы или места обучения.



Проект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.