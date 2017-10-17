Азербайджан является третьим крупнейшим инвестором в Турцию

2017-10-17 15:40 | www.apa.az | 5

В течение первых 8 месяцев 2017 года объем прямых инвестиций в экономику Турции составил 4,851 млрд. долларов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 28,8%.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Anadolu, 79% прямых инвестиций в экономику Турции или 3,830 млрд. долларов пришлись на долю стран Европы. За 8 месяцев 2017 года объем прямых инвестиций Голландии в экономику Турции составил 1,501 млрд. долларов, Испании - 1,046 млрд. долларов, Азербайджана и Австрии - 355 млн. долларов и 308 млн. долларов. Бельгия, Германия, Япония, Англия, Китай и США вложили каждая свыше 100 млн. долларов.

Интересно, что с начала года Россия не вкладывала инвестиции в Турцию, в то время, как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 259 млн. долларов.