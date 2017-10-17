ANAMA: Операции в связи со взрывом на оружейном складе в Хызы завершатся к концу года

2017-10-17 15:50 | www.apa.az | 5

«Операции, проводимые в связи с произошедшим 27 августа взрывом на оружейном складе N-ой воинской части Минобороны в Хызы, планируется завершить к концу года».

Об этом АПА сказал специалист по операциям Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Он сказал, что в течение 45 рабочих дней была осмотрена территория площадью 4717 га. Были обнаружены и перевезены для обезвреживания на центральный участок ANAMA по уничтожению 12 636 единиц НРБ. В настоящий момент очищено примерно 50% территории – берег, территория от воинской части до моря. Снаряды попали в 12 домов, в частности дворы 46 домов, на посевные участки. В целом был проведен осмотр 58 домов. Обнаруженные части НРБ были изъяты.

Специалист ANAMA отметил, что во время операций в школах и больницах, местах массового скопления людей на территориях поселка Гилязи, Ситалчай, Шурабад и Ени Яшма Хызынского района Агентство провело просветительскую работу.

Отметим, 27 августа на оружейном складе N-ной воинской части Минобороны в Хызы произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.