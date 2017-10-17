Число жертв теракта в Афганистане достигло 50 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-17 15:52 | www.apa.az | 6

Число жертв взрыва в Афганистане достигло 50 человек.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил Минздрав Афганистана.

Было отмечено, что число пострадавших в результате взрыва превышает 200 человек.

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12:18

В Афганистане в управлении полиции прогремели 2 взрыва.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», ее менее 15 человек погибли в результате двух взрывов, произошедших возле управления полиции города Гардез - столицы афганской провинции Пактия.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что атака была направлена против тренировочного центра полиции, расположенного возле управления. Боевики взорвали бомбу, установленную в автомобиле, а затем вошли в здание центра и атаковали полицейских, пояснили в министерстве.

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан».