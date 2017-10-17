Новруз Мамедов: Саргсян не сдержал своего слова

2017-10-17 12:28 | www.oxu.az | 5

«К сожалению, Серж Саргсян снова в своем амплуа. Следуя традиции, он считает честью для себя нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности. Было решено не делать никаких заявлений кроме согласованных моментов. Но он сделал это. Пообещал, но вновь не сдержал свое обещание. Хоть бы постеснялся сопредседателей и представителей ОБСЕ. Видно, он не отказывается от затеи сорвать переговоры».

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, заведующий отделом Новруз Мамедов.

По словам Н.Мамедова, президент Армении знает и не должен забывать, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана.

Н.О.

