Полиция разыскивает людей, не заплативших по счету в ресторане – ВИДЕО

2017-10-17 12:34 | www.oxu.az | 3

В Баку посетители ресторана сбежали, не оплатив счет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, об этом сообщил владелец ресторана Vaqon Заур Исмаилзаде.

По его словам, компания из двух молодых парней, одного пожилого мужчины и ребенка уселась за одним из столов и сделала заказ. Когда же пришел счет, сначала удалился ребенок, затем двое парней. Мужчина подождал, чтобы отвлеклись работники и тоже удалился из ресторана.

Владелец ресторана заявил, что счет заказа клиентов составил около 100 манатов. По чеку можно увидеть, что хулиганы, нанесшие урон ресторану, устроили себе настоящее застолье. Заур Исмаилзаде отметил, что уже сообщил о случившемся в правоохранительные органы и их сотрудники занимаются данным делом.

А.М.

