Уволенный имам мечети Джар в Загатальском районе отказывается подчиниться приказу УМК

2017-10-17 16:01 | www.apa.az | 4

Уволенный имам мечети Джар в Загатальском районе гаджи Мухаммед Васиев, не подчинившись приказу УМК, продолжает работать.

Как сообщил АПА сам М.Васиев, он продолжает свою деятельность по просьбе сельского населения. Несмотря на то, что в связи с его восстановлением в должности верующие мечети неоднократно обращались в региональные представительства УМК, обращение рассмотрено не было.

По его словам, для регистрации они представили местному отделению Комитета по работе с религиозными структурами документы религиозной общины: «Однако в нашу мечеть нового имама не назначают, меня тоже не восстанавливают. Несмотря на то, что я несколько раз от имени сельского населения был в УМК и мне обещали решить этот вопрос, результата нет».

Гази УМК по загатала-балакенскому району гаджи Малик Билалов заявил АПА, что имам этой мечети был уволен еще при другом гази – в 2015 году.

По его словам, отсутствие имама в этой мечети связано с тем, что она не прошла перерегистрацию. М.Билалов не пожелал комментировать продолжение деятельности М.Васиева.