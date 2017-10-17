В Киеве проходит митинг за политическую реформу

2017-10-17 16:01 | www.apa.az | 5

В Киеве у Верховной Рады проходит акция протеста оппозиции - соратников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Альтернативы», «Демальянса», движения «Чесно», «Батькивщина», «Самопомич» и другие.

Как сообщает АПА со ссылкой на unian.net, организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В центре Киева в связи с акцией протеста усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улицу Институтскую (Небесной Сотни). Правопорядок обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость обеспечения мирного характера акции под Верховной Радой. Об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой в Киеве. «Я считаю, что мирные манифестации являются чрезвычайно важным элементом демократии, и я с пониманием отношусь к акциям и с уважением - к их участникам», - заявил он, комментируя сегодняшние события в ВР. Кроме того, президент подчеркнул, что требует от правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили произошедшие 31 августа 2015 года под парламентом трагические события, которые привели к гибели четырех нацгвардийцев. Поэтому я считаю, что это очень важная задача, чтобы к этому ответственно отнеслись и организаторы акции и правоохранители», - сказал Порошенко.

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал участников акции возле Верховной Рады, в случае невыполнения их требований, настаивать на отставке президента Украины Петра Порошенко. Об этом Саакашвили заявил со сцены во время митинга на площади Конституции возле Верховной Рады. «Если сегодня Порошенко в последний раз не услышит нас и попытается выиграть время, как он делает все эти три года, тогда, мне кажется, нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади. Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда, присоединиться к нам и требовать только одного - уже чтобы Порошенко подумал, чтобы уйти со своего поста», - заявил Саакашвили.

Митингующие у парламента могут попытаться штурмовать Раду с использованием взрывчатых пакетов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

«Наверное, рассчитывают на «эффект толпы». Правоохранители сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам и внештатным ситуациям... На грубые правонарушения подразделения МВД готовы реагировать адекватно, только в рамках наделенных им полномочий. Никакие антигосударственные провокации не пройдут», - написал он.

В то же время, по данным нардепа Игоря Мосийчука, цель штурма - привести в сессионный зал парламента Михаила Саакашвили.

В «Украинском доме», который находится неподалеку от Верховной Рады, находится большое количество молодых мужчин спортивного телосложения. Они расположились на стульях на одном из этажей здания. С какой целью они там находятся, неизвестно, передает LB.ua. «Украинский дом» расположен на Европейской площади. Меньше чем в километре отсюда проходит многочисленный митинг за политическую реформу.