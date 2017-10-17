Прогноз погоды на завтра

2017-10-17 12:46 | www.oxu.az | 4

В среду, 18 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 9-12, днем - 16-20, в Баку ночью - 10-12, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 17-22, в горах ночью 0-4, днем - 9-14 градусов тепла.

A.M.

