МЭПР: На некоторых автодорогах активизировались оползни

2017-10-17 16:08 | www.apa.az | 5

Согласно результатам исследований, проведенных специалистами Экспедиции по геологическому планированию Министерства экологии и природных ресурсов, в большинстве оползневых зон города Баку и Абшеронского района наблюдается стабильность.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, относительная активность в динамике оползневых процессов, а также процессов обвала и затопления, зафиксирована на 106-111 километре автомагистрали Баку-Шамахы, на территориях поселков Зых-1, Маштага-Забрат, Даш Кярханасы, Гала.

Согласно информации, в ходе мониторингов, проведенных на территории республики, отмечена относительная активность в оползневых зонах на 5,7,8 и 10 километрах автодорог Кижаба, Дегади-Пяликеш в Астаринском районе, 17-19, 23, 27-29, 40 и 45-47 километрах автомагистрали Лянкяран-Лерик, а также на оползневых участках Гягиран (Лянкяранский район), Сору, Киравуде, Вери-Алиабад (Лерикский район).

Кроме того, зарегистрирована относительная активность в динамике экзогенно-геологических процессов в Гюллютепе и Зуванде (Масаллинский район), на 12-13 и 17 километрах автомагистрали Джалилабад-Джанган-Солтанкенд в Джалилабадском районе, в Арыгыран (Гядабейский район), Истису, Сядиян, Ханкенди, Дияллы (Исмаиллинский район), вдоль Агсуинского перевала, на 2-11, 23-24, 27-29 километрах автодороги Муганлы-Исмаиллы, на 10 километре автомагистрали Басгал-Сулут.