В Баку повесилась руководитель курсов – ОБНОВЛЕНО

2017-10-17 12:50 | www.oxu.az | 4

Преподаватель языковых курсов Enlightenment, труп которой был обнаружен в Баку, работала преподавателем в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ).

Как передает Oxu.Az, заведующий отделом прессы и информации университета Мансур Ибрагимли подтвердил Report эту информацию.

М. Ибрагимов отметил, что старший преподаватель кафедры Философии и социальных наук факультета Истории и географии АГПУ Ирада Юсиф гызы Алиева в последний раз была на работе на прошлой неделе в пятницу.

Он отметил, что тело И. Юсифовой было обнаружено в офисе языковых курсов:

«Однако точной информации в связи с самоубийством или убийством учителя нет. Нет возможности связаться с ее семьей, поскольку они не отвечают на звонки».

М. Ибрагимли также отметил, что И. Алиева характеризовалась как учитель с положительными качествами, дисциплинированный и социально активный. Ее труп был обнаружен с порезами сосудов. Предполагается, что 56-летняя И. Алиева совершила самоубийство.

Отметим, что инцидент произошел в офисе языковых курсов на улице Гурбана Аббасова, 63 в Сабаильском районе Баку.

11:14

В Баку произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, руководитель курсов Enlightment в Сабаильском районе столицы Ирада Алиева 1961 г.р. повесилась на рабочем месте.

Сообщается, что И.Алиева также работала в университете.

Причины суицида пока неизвестны. По факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

