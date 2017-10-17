Военные атташе зарубежных стран посетили базу ВВС Азербайджана

2017-10-17 16:20 | www.apa.az | 4

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, 17-го октября военные атташе, аккредитованных в нашей стране, посетили базу Военно-воздушных сил (ВВС).



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, сначала для военных атташе, представляющих 17 стран был представлен общий брифинг о воинской части ВВC, истории ее создания. На авиабазе гости ознакомились с созданными для личного состава условиями, побывали в солдатских столовых, казармах и учебных помещениях. Ознакомившись с авиационными средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия по боевой подготовке личного состава.



Военные атташе пообедали в офицерской столовой и выразили удовлетворение созданными служебными и бытовыми условиями в воинской части, боевой подготовкой и уровнем обучения.



Гости выразили признательность руководству Министерства Обороны за организацию поездки на высоком уровне.