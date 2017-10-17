Шторм на побережье Грузии

2017-10-17 13:10 | www.oxu.az | 4

Шторм на черноморском побережье Грузии достигает пяти баллов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Новости-Грузия», об этом сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.

«Шторм силой 4-5 баллов сохранится на Черном море сегодня ночью и до первой половины завтрашнего дня. В среду со второй половины дня море успокоится, шторм будет в 2-3 балла», — сказала представительница Агентства окружающей среды.

Последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала Западная часть страны – Аджарская АР, регионы Гурия и Имерети, где продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки сохранятся на всей территории Грузии, в высокогорье в виде снега. Погода улучшится в среду со второй половины дня.

A.M.