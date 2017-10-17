Роберт Секута: США высоко оценивают экономические реформы в Азербайджане (версия 2)

2017-10-17 15:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США высоко оценивают проводимые в Азербайджане экономические реформы, сказал журналистам во вторник посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане находится крупнейшая американская торговая миссия.

"Это еще один показатель развивающихся взаимоотношений между двумя странами, а также желания улучшать торговые и коммерческие связи. Мы считаем, что важными шагами в этом направлении является продолжение Азербайджаном курса на экономические реформы, что мы очень ценим. В условиях нынешней конкуренции в мире в Азербайджане существует диалог между различными элементами экономической системы внутри страны, и важно этот диалог продолжать", - сказал Секута.

Дипломат также выделил три основных фактора в процессе осуществления Азербайджаном реформ для развития и укрепления собственной экономики.

"Среди них укрепление верховенство закона, продолжение борьбы с коррупцией, а также шаги по улучшению прозрачности и предсказуемости экономической системы и доступности информации. Мы ведем подобные обсуждения во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, где продолжение работы по упомянутым вопросам позволит еще больше усилить экономику и двусторонние связи", - сказал Секута.

Посол отметил, что в настоящее время между странами существует определенная торговая основа.

"Такие направления, как поставки сельскохозяйственного и ирригационного оборудования, IT-систем и оказание консалтинговых услуг могут сформировать базу для будущих инвестиций американских компаний в Азербайджан. И вопрос инвестирования как в нефтяную, так и в ненефтяную сферы определяет существующие коммерческие торговые связи", - сказал Секута.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)