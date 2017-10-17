В УК вносятся изменения в связи с отсрочкой ареста некоторым заключенным

2017-10-17 16:35 | www.apa.az | 5

В Уголовный Кодекс (УК) вносятся изменения в связи с отсрочкой отбывания наказания некоторым заключенным.

Как сообщает АПА, в связи с этим выдвинут проект внесения изменения в статью 79 (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей) УК АР.

Согласно проекту, осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка до 14-летнего возраста, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

В настоящий момент в УК АР этот порог составляет 8 лет.

Проект будет вынесен на обсуждение 20 октября на заседании Милли Меджлиса.