Число беженцев рохинджа перевалило за полмиллиона

2017-10-17 13:30 | www.oxu.az | 3
Количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.
«По нашим данным, количество беженцев с 25 августа составило 582 тысячи человек», — сказал он.
В тоже время, по данным Международной организации по миграции, в Кокс-Базар с конца августа прибыло 537 тысяч рохинджа.
«Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек», — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.
A.M.