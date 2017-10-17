Число беженцев рохинджа перевалило за полмиллиона

2017-10-17 13:30 | www.oxu.az | 3

Количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

«По нашим данным, количество беженцев с 25 августа составило 582 тысячи человек», — сказал он.

В тоже время, по данным Международной организации по миграции, в Кокс-Базар с конца августа прибыло 537 тысяч рохинджа.

«Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек», — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.

A.M.