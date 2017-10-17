Почему Баку Шоппинг Фестиваль выгоднее с Expressbank?

2017-10-17 14:20 | www.oxu.az | 4

C картами Expressbank Баку Шоппинг Фестиваль, проходящий в период с 15 октября по 15 ноября, становится ещё более выгодным. Итак, при оплате картами Expressbank в более 500 торговых точках, участвующих в фестивале, клиенты получают не только скидки и “tax free”, но и возврат на карту до 20% кэшбек.

Чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами, достаточно быть владельцем пластиковой карты Expressbank!

Для желающих приобрести карту Expressbank стоимость Expresso составляет 5 AZN, Visa Electron/Maestro 6 AZN, а Visa Classik/MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карту Visa/MasterCard Platinum. Также при помощи терминала и электронного кошелька ExpressPay можно загрузить средства на карту без комиссии, быстро и удобно.

Для получения более подробной информации об услуге кэшбек и сети партнёров Expressclub клиенты могут связаться с Информационным Центром 132 , а также перейти по ссылке на сайт Банка www.expressbank.az или на официальную страницу Facebook (www.facebook.com/expressclubaz)