В Баку парни совершили кражу в женской раздевалке – АУДИОЗАПИСЬ

2017-10-17 14:27 | www.oxu.az | 4

В Баку парни совершили кражу в женской раздевалке школы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Metbuat.az, инцидент произошел в средней школе №261 Хатаинского района. Двое парней вошли в здание школы с намерением совершить кражу. Они прогулялись по коридору, увидели, что в женской раздевалке никого нет, и украли мобильный телефон одной из школьниц.

Расследование выявило, что молодые люди до этого совершали подобные кражи в других школах.

Представляем вам аудиозапись, разосланную помощницей директора школы родителям учеников:

A.M.

