Под Мадридом разбился истребитель F-18 – ФОТО

2017-10-17 14:32 | www.oxu.az | 3
Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид).
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении в Twitter авиабазы.
Сообщается, что крушение произошло во время взлета, пилот погиб.
Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.
Н.О.