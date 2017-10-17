Под Мадридом разбился истребитель F-18 – ФОТО

2017-10-17 14:32 | www.oxu.az | 3

Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид).

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении в Twitter авиабазы.

Сообщается, что крушение произошло во время взлета, пилот погиб.

Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.

Н.О.