В Сумгаите обнаружены 40 снарядов

2017-10-17 17:45 | www.apa.az | 4

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация из Центра по управлению в кризисных ситуациях МЧС о том, что в городе Сумгаит на территории поселка имени Г.З.Тагиева обнаружены 3 снаряда.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место происшествия незамедлительно выехала специальная мобильная оперативная группа агентства.

Специалисты ANAMA произвели осмотр территории близ завода по производству масла «Азерсун», где ОАО «Азерсун» проводит земляные работы. В ходе обследования участка обнаружены 49 единиц различных модификаций неразорвавшихся снарядов ( 8 единиц артиллерийских снарядов калибром 125 мм, 4 артиллерийских снаряда калибром 100 мм, 2 артиллерийских снаряда диаметром 85 мм, 2 артиллерийских снарядов диаметром 115 мм, 4 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, 3 снаряда гранатомета диаметром 82 мм, 7 ракет, 1 боеголовка и граната ). Найденные снаряды были перенесены на участок ANAMA по уничтожению.

Кроме того, произведен осмотр территории площадью 2000 кв.м. вокруг участка, где были обнаружены снаряды. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.