Названы основные причины материнской смертности

2017-10-17 14:40 | www.oxu.az | 4

Обнародованы основные причины материнской смертности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, выступивший на пресс-конференции в Бакинском оздоровительном центре заведующий отделом Реаниматологии-анестезиологии родильного отделения Центра Рауф Ярадангулиев сказал, что основная причина материнской смертности связана с кровотечениями, гипертензией, в том числе тяжелой преэклампсией, эклампсией, HELLP-синдромом, сепсисом, и эмболией.

По его словам, материнской смертью считается смерть, произошедшая в период беременности, во время родов и 42 дня после родов:

«В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в день регистрируется 1600 материнских смертей, в году более 500000 случаев. В развитых странах материнская смертность относительно меньше».

Он отметил, что в Азербайджане за 2015 год зарегистрировано 24 случая материнской смертности, в 2016 году - 22 случая:

«С 2014 года и до сих пор в Бакинском оздоровительном центре была проведена 2101 анестезия. 1966 или 93% из них акушерские операции. 82% анестезий, проведенных в отделении анестезии, пришлись на регионарную анестезию, 18% - на эндотрахеальную».

А.М.

