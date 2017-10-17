Ограбление по-французски: вор прятался в чемодане, чтобы грабить пассажиров

2017-10-17 14:46 | www.oxu.az | 5

В Париже задержали двух злоумышленников, которые совершали кражи из багажа пассажиров, направлявшихся на автобусах в местный аэропорт Бовэ, передает Oxu.Az со ссылкой на Local.

Один из преступников прятался в чемодан, чтобы обыскивать кладь попутчиков в багажном отсеке.

Его сообщник, смешавшись при посадке с другими пассажирами, грузил своего коллегу в чемодане в багажный отсек автобуса . Тот, в свою очередь, во время движения вылезал из чемодана и не торопясь забирал из багажа туристов понравившиеся ему предметы, после чего забирался обратно, и его вместе с добычей выносили из автобуса.

После целого ряда жалоб пассажиров на пропажу вещей один из водителей заметил 13 октября на автостанции Porte Maillot на западе Парижа, как один из пассажиров грузит в багажный отсек крайне большой чемодан, в котором что-то шевелится. Водитель известил о своих подозрениях службу безопасности аэропорта, которые проинформировали полицию.

Правоохранители остановили подозрительного пассажира после того, как тот покинул автобус с чемоданом на колесиках и рюкзаком. В рюкзаке было найдено несколько ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и других ценных вещей, а в чемодане нашли свернувшегося калачиком другого преступника.

Оба злоумышленника возрастом чуть больше 40 лет уже раньше попадались полиции за кражи. Одного из них приговаривали за это к году, а другого – к восьми месяцам тюрьмы.

Н.О.