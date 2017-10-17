В Азербайджане предлагают создать единую инвестплатформу для тюркоязычных стран

2017-10-17 16:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Тюркоязычным странам следует создать единую платформу для взаимных инвестиций в финансовые рынки, считает глава инвестиционной компании InvestAZ Эльшан Гулиев.

«Конечно, это сложный процесс. Реализация такой инициативы требует длительного времени, но, например, в Европе подобные условия уже существуют, почему бы и тюркоязычным странам не создать нечто подобное?», - сказал Гулиев во вторник на конференции «Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы» в Баку.

По словам главы InvestAZ, схожий проект сейчас реализуется между Азербайджаном и Турцией.

«Недавно национальные депозитарии Азербайджана и Турции подписали меморандум взаимопонимания, который предусматривает выход турецких инвесторов на рынки капитала Азербайджана», - сказал глава компании.

В целом, сказал Гулиев, участники рынка ожидают серьезного развития экономики Азербайджана. «Глобальный кризис позволил нам за пару лет реализовать те мероприятия, которые в иных обстоятельствах потребовали бы от нас 10 лет», - сказал Гулиев.

Компания InvestAZ действует на рынке Азербайджана более 10 лет. В январе-сентябре 2017 года оборот компании составил 1,8 миллиарда манатов. Тем самым компания по итогам девяти месяцев заняла третье место в рэнкинге инвестиционных компаний страны.

В Баку сегодня прошла конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии, организованном SOCAR и Бакинской фондовой биржей. приняли участие свыше ста представителей финансового сектора страны.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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