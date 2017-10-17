«Столицу» ИГ Ракку освободили от террористов

2017-10-17 17:53 | www.apa.az | 5

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), пользующиеся поддержкой США, взяли под свой контроль сирийский город Ракка и проводят там в настоящее время операцию по зачистке территории и разминированию.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил официальный представитель организации Таляль Селу.

Ранее SDF сообщали о начале решающего штурма Ракки, которая долгое время находилась под контролем «ИГ».

«Военные операции в Ракке завершены, сейчас проводится зачистка, ведутся поиски возможных спящих ячеек (террористов), а также разминирование», — сказал представитель SDF. Он добавил, что «в скором времени будет объявлено официально об освобождении этого города».

По словам Селу, находившиеся в городе террористы, не откликнувшиеся на инициативу гражданского совета Ракки, были уничтожены или задержаны. В то же время, он не исключил, что некоторые террористы могут скрываться в городе. «Но ведутся их поиски, и они будут уничтожены», — заверил представитель SDF.

Ранее 275 боевиков ИГ из числа местных жителей смогли покинуть город по договоренности с местными советами.

Отметим, Ракка находилась под контролем ИГ с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.