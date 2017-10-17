Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

2017-10-17 17:58 | www.apa.az | 5

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, народу и правительству братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания».