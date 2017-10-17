Госкомконкуренции Узбекистана восстановит деятельность 30 объектов в Чиназе

2017-10-17 16:56 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Чиназском районе Ташкентской области в ходе инвентаризации выявлен 41 ранее приватизированный и в настоящее время бездействующий объект.

Как сообщили в Госкомконкуренции Узбекистана, их общая площадь составляет 52,3 тысячи квадратных метров, а земельные участки - более 48,2 гектара.

В перечне данных объектов - много крупных производственных комплексов, таких как бывшее керамзитовое предприятие, мебельная фабрика и др.

На сегодняшний день разработаны инвестиционные проекты по восстановлению деятельности 30 бездействующих объектов в Чиназе.

Напомним, что согласно постановлению президента Узбекистана от 23 февраля в отношении собственников, не обеспечивших эффективное использование пустующих производственных площадей и незавершенных строительством объектов, установлено применение соответствующих налоговых мер воздействия.

Госкомконкуренции также уполномочен оказывать поддержку при возникновении проблем собственникам ранее приватизированных объектов, желающим реализовать инвестиционные проекты.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)