В центре Москвы эвакуируют школы

2017-10-17 15:16 | www.oxu.az | 3

Учеников и персонал семи московских школ эвакуируют во вторник после анонимных звонков о "минировании".

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После сообщений об угрозах взрыва проводится эвакуация в семи школах", - сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.

Н.О.