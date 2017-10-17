В Баку представители индустрии моды представили социальный проект "Берегите женщин!" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-17 17:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В пресс-центре АМИ Trend состоялась презентация социального проекта "Qadınları qoruyaq" (Берегите женщин), сообщает Trend Life. Авторы проекта – Лала Газанфар и психолог - режиссер Заур Таирсой.

В мероприятии приняли участие заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер – дизайнер Фахрия Халафова, руководитель Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз, модельер-дизайнер Гюлюм Асадуллаева, председатель общественного объединения "Женщины-предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева, заместитель председателя Союза женщин Азербайджана Вяфа Аббасова, чемпион мира и Европы по кикбоксингу, обладатель Кубка мира, заслуженный тренер Фуад Зейналов, представители общественных организаций.

В рамках презентации состоялась конференция на психологическую тему "Фильмотерапия". Заур Таирсой отметил, что фильмотерапия - это лечение искусством.

Киноискусство в настоящее время является одним из самых популярных видов искусства среди подростков. Фильмотерапия обладает рядом организационных преимуществ, среди которых входит наглядность и доступность материала. Кино полностью овладевает зрительским восприятием. Специфика кинозрелища - в его всестороннем воздействии на сознание. За сравнительно непродолжительное время на индивида обрушивается значительный объем зрительной и слуховой информации. В частности, когда мы смотрим со стороны на главного героя, на то, как он себя ведет, общается с миром, нам видны его промахи, неудачи, причины его поражений. Когда мы видим, в какой ситуации человек рос, как складывалась его жизнь, мы часто заранее предполагаем, к чему это приведет впоследствии, понимаем, каким образом отношения в обществе накладывают отпечаток на характер и поступки героя, в данном контексте, женщины. Отождествляя себя с главным героем фильма, сопереживая ему, человек эмоционально вовлекается в происходящий процесс и «живет» и изменяется вместе с главным героем в дальнейшем, привнося опыт этих изменений в свою жизнь.

Выступившие рассказали о роли женщины в современном мире.

На протяжении долгих столетий основным назначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода. Женщина выступала исключительно хранительницей домашнего очага, тогда как все виды соприкосновения с внешним миром брал на себя мужчина. Но в наше время женщина в современном имеет совсем иной статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребности, которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в сегодняшнем мире.

С одной стороны, можно услышать фразу о том, что быть женщиной в современном мире нелегко, с другой – что этот мир намного быстрее эмансипировался, чем этого ожидали. Так какая она – современная женщина? Что значит быть женщиной в современных реалиях?

Кажется, что гендерные роли перестали иметь четкие границы. Кто же она, наша современница? Наивная домохозяйка? Бездушная карьеристка? Любящая мать? Или замотанная вечными проблемами «рабочая лошадка»?

Но женщина ,как любой человек, проживая свою жизнь в социуме, естественно, не может не считаться с мнением других его членов. Здесь главенствует роль стереотипов. По мнению большинства, надо вовремя успеть выйти замуж, родить детей, построить карьеру и занять определенную ступеньку, или нишу. Подвергаясь этим стереотипам, многие женщины стремятся соответствовать им, потому, как они с детства воспитаны именно так,как того требуют нормы общества. Это походит на некую гонку за «место под солнцем». В погоне за этими иллюзиями благополучия женщине стоит неимоверных усилий оставаться при этом личностью.

Современная женщина должна обладать целым набором качеств, которые помогли бы ей справляться с темпом современной жизни, а темп достаточно высокий. А как ей хочется быть успешной не только в семье, но и на работе! Сегодня среди женщин много руководителей, учёных с мировыми именами, гениальных актрис, модельеров, дизайнеров, писателей. Современная женщина обладает огромным набором качеств, который позволяет ей справляться с высоким темпом современной жизни. Конечно, сегодня не только муж и дети занимают их умы. Для женщин важна карьера и реализация себя в социуме. Но всегда ли это было именно так? Множество вопросов и ответов стали главным лейтмотивом дискуссий.

(Автор: Вугар Иманов)